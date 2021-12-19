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Giriş Tarihi: 19.12.2021 20:49 Son Güncelleme: 19.12.2021 20:49

Alamnya'da ırkıçılık skandalı! Maç tatil edildi

DHA
Alamnya’da ırkıçılık skandalı! Maç tatil edildi

Almanya 3. Ligi’nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, deplasman ekibinde forma giyen Aaron Opoku’ya tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle tatil edildi.

Almanya 3. Ligi'nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşmaya ırkçılık olayı damga vurdu. Karşılaşmanın 36'ncı dakikasında Osnabrücklü Aaron Opoku, taraftarlar tarafından maymun sesleri çıkartılarak ırkçı hakarete maruz kaldı. Bu olayın hemen ardından hakem iki takımı da soyunma odasına gönderdi ve maç tatil edildi.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan MSV Duisburg Basın Sözcüsü Martin Haltermann, "Bu durumdan sadece utanabiliriz. Umarım bu, bu ülkede ve dünyada hala olan tüm boş kafalara, herkesi olduğu gibi kabul etmeleri ve saygı duymaları için son uyarıdır" ifadelerini kullandı.

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Alamnya'da ırkıçılık skandalı! Maç tatil edildi
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