Rakibe çalıştı!

“Geçen yıl itibarıyla emekli olacağını düşündüğümüz Fırat hoca maçı yönetmedi, idare etti. Penaltı bize ve kamuoyuna göre penaltı değil… Attila’nın, Crespo’nun 5-6 kartlık hareketi var. Belki de Mesut Özil’e verilmeyen direkt kırmızı karttı.”
Beşiktaş cephesi, Kadıköy'de kaybedilen iki puana rağmen sergilenen oyundan son derece memnun… Siyahbeyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplarken beraberliğin faturasını hakem Fırat Aydınus'a kesti. İşte Kocadağ'ın açıklamaları: "Güzel bir derbi oynandı. Maçın başındansonuna kadar hakimolduğumuz, iyi oynadığımızbir karşılaşmaydı. Bununla birlikte hakem hatalarının da damga vurduğu bir mücadele oldu."
HATALARI VE VERMEDİKLERİYLE SONUCU ETKİLEDİ
"Biz pozitif futbol oynamaya çalışırken, geçen sene itibarıyla emekli olacağınız düşündüğümüz Fırat hoca, maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı. Penaltıpozisyonunda zaten sene başındanberi tartışılan el pozisyonu… Bize ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonrasında yine kendi bireysel hatalarımızdan yediğimiz bir gol var. Geridönüp ortak olduğumuz, hakemin de hatalarıyla,vermediği kararlarla etki ettiğibir mücadele izledik. Aydınus birçok sarı kartı vermedi. Attila'nın, Crespo'nun 5-6 kartlık pozisyonu var. Belki Mesut Özil'e verilmeyen direkt kırmızı karttı."
KARTAL DIŞARIDA 6 MAÇTIR KAYIP Fenerbahçe ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ligdeki deplasman galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu seride 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Kartal, en son 18 Eylül tarihinde Antalya'yı dış sahada 3-2'lik skorla geçmişti.
NECIP UYSAL SAKATLANDI
BEŞİKTAŞ'TA 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Necip Uysal, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi. Giresun maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Kasımpaşa ve Kayseri karşılaşmalarında cezası nedeniyle görev yapamayan Necip, Mesut Özil ile girdiği mücadelede dizine aldığı darbeyle yerde kaldı. 30 yaşındaki oyuncu sahada kalmak istese de devam edemedi ve yerini Serdar'a bıraktı.