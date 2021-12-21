Rezan Epözdemir kararı!

G.Saray Yönetim Kurulu, olaylı şekilde görevinden ayrılan eski başkan vekilinin, yönetim alanlarına girmemesi için tüm güvenlikçileri uyardı
Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'ekulüp binasına giriş yasağı getirildi! Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi. Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım'açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı. Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Bu karar sonrasındaEpözdemir'in nasıl bir tutum izleyeceğide merak konusu.
YOLLAR NEDEN AYRILMIŞTI? G.SARAY'IN haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesi ile tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, sonrasında "Sadece SportifAŞ'den ayrıldım. YönetimKurulu'ndan istifa etmedim" dese de Başkan Burak Elmas ve yönetim, Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti.