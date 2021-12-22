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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:35 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:05

Ömer Faruk Yurtseven'den Heat'in galibiyetine 8 sayılık katkı

AA
Ömer Faruk Yurtseven’den Heat’in galibiyetine 8 sayılık katkı

NBA'de Miami Heat, sahasında İndiana Pacers'ı konuk etti. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 8 sayı 13 ribauntla oynadığı müsabakayı Heat, 125-96 kazandı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Pacers'ı mağlup etti.

Heat'in skor yükünü, 26'şar sayı atan Duncan Robinson ve Tyler Herro çekti. Kyle Lowry 8 sayı, 12 asist, 11 ribaunt, Ömer de 8 sayı, 13 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Caris LeVert ve Chris Duarte 17'şer sayı kaydetti.

LİDER SUNS, LAKERS DEPLASMANINDAN GALİP AYRILDI

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 34 sayı, 7 ribaunt ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Detroit Pistons: 105-91

Miami Heat-Indiana Pacers: 125-96

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 111-97

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-102

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 90-108

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Ömer Faruk Yurtseven'den Heat'in galibiyetine 8 sayılık katkı
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