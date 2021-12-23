Trabzonspor’da Djaniny ve Kouassi’ye milli davet! 3 maç...

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny Semedo, son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak kişisel sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmıştı.





DJANINY EN AZ 3 MAÇ YOK

Ligde 45 puanı bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için rakipleriyle arasındaki farkı açmak için mücadele eden bordo mavili takımda Djaniny'e milli davet gelmesi Trabzonspor cephesini düşündürüyor. Kritik maçlarda üstlendiği rolüyle Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Djaniny, Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için Süper Lig'de en az 3 maçı kaçıracak. Kamerun'da ülkesini temsil edecek olan oyuncu, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında olmayacak.