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Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:01 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:01

Kerem Aktürkoğlu sonrası planlar değişti! Galatasaray'ın gözü Göksu Mutlu'da

İHA
Kerem Aktürkoğlu sonrası planlar değişti! Galatasaray’ın gözü Göksu Mutlu’da

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, sarı-kırmızılı takımın transfer politikasının değişmesine sebep oldu. Genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Cimbom, Akhisarspor'un 22 yaşındaki stoperi Göksu Mutlu'yu takip ediyor.

Galatasaray; Kerem Aktürkoğlu'nu 3. Lig ekibi Anagold Erzincanspor'dan transfer etmiş, o dönemde 3. Lig'den oyuncu transferi çok konuşulmuş, hatta eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ancak oyuncunun gösterdiği performans ve ortaya koyduğu futbol Galatasaray scoutlarını yanıltmadı. GS Scout ekibi alt ligleri taramaya devam ediyor.

Öğrenildiği kadarı ile Akhisarspor'un stoperi Göksu Mutlu sarı-kırmızılıların yakın takibinde. 22 yaşındaki başarılı oyuncunun maçları sarı-kırmızılı takımın scout ekibi tarafından canlı takip ediliyor ve maç analizleri direkt olarak teknik direktör Fatih Terim'e aktarılıyor.

Göksu'ya yaz transfer döneminde resmi teklif yapan takımlar olmuş ancak Akhisarspor yönetiminin talep ettiği bonservis bedeli nedeni ile transferi gerçekleşmemişti.

Takımı gençleştirme hedefi ve yabancı sayısı önümüzdeki yıl daha da düşeceğinden yetenekli Türk oyuncuları takibe alan sarı-kırmızılıların Akhisarspor Kulübü yetkilileri ile görüştüğü gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da, Luyindama'nın sakatlık geçirdikten sonra bir türlü eski performansını yakalayamaması, Göztepe'den transfer edilen Alparslan'ın Fatih Terim'in geriden oyun kurma stratejisine uyum sağlayamaması nedeni ile Göksu'nun transferini çok istendiği ve bu transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanacağı öğrenildi.

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Kerem Aktürkoğlu sonrası planlar değişti! Galatasaray'ın gözü Göksu Mutlu'da
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