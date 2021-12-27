Kerem Aktürkoğlu sonrası planlar değişti! Galatasaray’ın gözü Göksu Mutlu’da

Göksu'ya yaz transfer döneminde resmi teklif yapan takımlar olmuş ancak Akhisarspor yönetiminin talep ettiği bonservis bedeli nedeni ile transferi gerçekleşmemişti.

Takımı gençleştirme hedefi ve yabancı sayısı önümüzdeki yıl daha da düşeceğinden yetenekli Türk oyuncuları takibe alan sarı-kırmızılıların Akhisarspor Kulübü yetkilileri ile görüştüğü gelen bilgiler arasında.