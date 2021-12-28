Aradığı kanadı Brezilya’da buldu

Yönetim, bu sezon küme düşen Gremio’da forma giyen Ferreira’yı takibe aldı. Oyuncu ayrılığa sıcak, Kanarya 8 milyon Euro’luk bonserviste indirim yaptırmanın hesabında
Süper Lig'de ilk yarıyı Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gündem;öncelikle yeni bir teknik adama imza attırmak. Bu yöndeki arayışları süren yönetim, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon küme düşen Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio'nun kanatoyuncusu Ferreira'yı takibe aldı. 24 yaşındaki oyuncu için kulübüyle pazarlıklara başladı.
8 MİLYONU ÖDERSE ALIR
Ferreira'nın bonservisi 8 milyon Euro... Bu bedelin yarısınınGremio kulübüne,diğer yarısının ise oyuncununyüzde 50 haklarınıelinde bulunduran şirketeödenmesi gerekiyor. Ferreira için bu bedel ödenirse, pazarlıksız olarak oyuncu kadroya katılabiliyor. Bonservisini düşürmek içinse pazarlıklar sürüyor. OyuncununAralık 2023'e kadarkontratı olmasınarağmen Gremio'da kalmak istemediği belirtildi.
Ferreira kimdir
31 Aralık 1997 doğumlu Ferreira, hücumun sağında ve solunda görev yapabiliyor. 3 gün sonra 24 yaşına girecek oyuncu, 2021'de Gremio'da 52 maçta forma şansı bulurken 14 gol attı, 9 asist yaptı. Süratli ve adam eksilten özelliği bulunan Brezilyalı futbolcu, F.Bahçe'nin skorer kanat oyuncu boşluğunu dolduracak.