Son dakika...Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye Pesic cevabı!

Son dakika.. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pesic ile ilgili kulübü Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz ekibi Hull City'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı yıldız golcünün takımda kalacağı duyuruldu.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Pesic'i satmak gibi bir düşünceleri olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Pesic için 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia ediliyordu.
Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
PESİC İNGİLTERE'YE GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!
Öte yandan kendisine gelen tekliflerle ilgili bir paylaşım yapan Pesic, Hull City'den teklif aldığını ancak İstanbul'dan ayrılmak istemediği için kabul etmediğini açıklamıştı.
Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında 12 kez ağları sarsan Pesic, gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.