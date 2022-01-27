Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika...Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Pesic cevabı!
Giriş Tarihi: 27.1.2022 16:15 Son Güncelleme: 27.1.2022 16:24

Son dakika...Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Pesic cevabı!

Son dakika...Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye Pesic cevabı!

Son dakika...Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Hull City'nin transfer gündeminde olan Pesic'le ilgili kararını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika.. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pesic ile ilgili kulübü Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama geldi.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz ekibi Hull City'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı yıldız golcünün takımda kalacağı duyuruldu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Pesic'i satmak gibi bir düşünceleri olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Pesic için 2.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia ediliyordu.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

PESİC İNGİLTERE'YE GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Öte yandan kendisine gelen tekliflerle ilgili bir paylaşım yapan Pesic, Hull City'den teklif aldığını ancak İstanbul'dan ayrılmak istemediği için kabul etmediğini açıklamıştı.

Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında 12 kez ağları sarsan Pesic, gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika: Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Son dakika haberi... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü mekanla ilgili şok detay! O cinayet de orada işlenmiş
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika: CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni perde! Sucuk bile istemişler
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika...Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Pesic cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA