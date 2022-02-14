Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!

REKOR PUANLA ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-1 yenerek puanını 60'a yükselten lider Trabzonspor, 25. hafta itibarıyla tarihinde en yüksek ikinci puanını elde ettiği sezonu yaşıyor.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 25. haftasında topladığı 61 puan ile en iyi derecesini elde etti. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor. Karadeniz ekibi, 82 puan ile son yıllarda başarılı olduğu 2010-2011 sezonunun 25. haftasında 57 puan elde etmişti.