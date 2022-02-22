Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal, Juventus’a izin vermedi

Juventus, karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina'dan ara transferde geldiği Juventus'ta ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle buluşan 22 yaşındaki Vlahovic, İtalyan takımında Alessandro Del Piero'nun ardından Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atmayı başaran en genç ikinci futbolcu oldu.