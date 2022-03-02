Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal kupada yarı final peşinde! Beşiktaş - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 2.3.2022 19:26 Son Güncelleme: 2.3.2022 19:28

Son dakika: Kartal kupada yarı final peşinde! Beşiktaş - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal kupada yarı final peşinde! Beşiktaş - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan 7 futbolcu maç kadrosunda yer almıyor. Turu geçen takımın yarı finaldeki rakibi Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor olacak. Beşiktaş - Kayserispor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz... Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Kayserispor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Montero, Welinton, Rosier, Necip, Teixeira, Atiba, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

KAYSERİSPOR: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek. Turu geçen takımın yarı finaldeki rakibi Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor olacak.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK!

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

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Son dakika: Kartal kupada yarı final peşinde! Beşiktaş - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
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