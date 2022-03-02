Son dakika: Kartal kupada yarı final peşinde! Beşiktaş - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK!

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.