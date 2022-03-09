Ahmet Nur Çebi: Maaşlarımızı gününde ödüyoruz

Türk sporunun zor bir dönemden geçtiğine de değinen Çebi, "Özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulüplerimiz var. Beşiktaş da bunların içinde olmasına rağmen özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder, çok kolay olmasa da devam eder. Pandemide çektiğimiz en büyük sıkıntı, Beşiktaşlılarla kucaklaşamayan bir başkan oldum. Maalesef 3 defa Kovid geçirdik, Allah kimseye göstermesin. Pandeminin yarattığı zorluktan çıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik içinde arkadan da olsa Beşiktaş'ı önemsediğimizi hissettirebilmek ve hissetmektir." ifadelerini kullandı.