Tahir Kıran'dan şok sözler! "Tek tek söyleyeceğim"

"HAKKI YENEN TAKIMLARINDA YANINDA DURACAĞIM"

Düşme potasında olsalar da olmasalar da şartları sonuna kadar zorlayacaklarını söyleyen başkan Kıran, "Biz düşme potasında 'A', 'B', 'C' takımları da olsa biz o şartları yine zorlayacağız. Ben zorlayacağım. Benimle beraber hareket edecek kulüp başkanları da var. Bu konuda benim yanımda duracaklardır. Kimse haksız yere bir şeyler yaşamak istemiyor. Herkes inanılmaz emek veriyor. Bunun için hakkı yenen takımlarında yanında duracağım. Zaten bu iş öyle düzelir. Ben A Takımı için yapılan hatayı konuşuyorsam düzelir. Sadece kendi takımım için konuşuyorsam olmaz. Ben gemimi yürüttüm, kaptanım demekle olmuyor bu iş. Biz hep birlikte olmak durumundayız. Hep birlikte olursak bunun marka değeri yükselir. Yayın geliri 500 milyondan 100-170 milyonlara düştü. Kulüpler bu rakamlarla ayakta duramaz. Temiz bir futbol, hakemlerin tahin etmediği futbol oynanırsa bu ligin değeri artar. Daha iyi futbolcular getirebilir, daha iyi maçlar seyrettirebilirsin" dedi.

"TRABZON'LA RİZE'NİN ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTIĞI BİR ORTAMI KİM İSTEMEZ Kİ"

Bu sene çok alelacele bir takım kurduklarını, çok zamanlarının olmadığını ifade eden Kıran, "Altyapıdan adam yetiştirmen lazım. Altyapıya el attık, bazı yatırımlar yaptık, hocalar koyduk. Rizespor'un üç, beş, on yıllık planlaması yapılması lazım. İlk başta ilk 10'u hedef koyacaksın, sonrasında ilk 6'yı koyacaksın. Sonrasında yukarları hedef koymaya başlayacaksın. Bu şekilde yürür bu. Trabzon'la Rize'nin şampiyonluk için yarıştığı bir ortamı kim istemez ki. Ne kadar güzel olur. Hayal etmesi bile güzel. Bu sene mesela Trabzon tek başına şampiyonluğa gidiyor. Rizespor'da onu kovalayabilen bir takım olsaydı. Ne kadar güzel olurdu. İnşallah bunlar zaman içerisinde olacak" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR İLE SEYİRCİ ARASINDA FARK VAR"

Taraftarla seyirci arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Kıran, "Biz Rizespor taraftarını tribüne istiyoruz. Seyirci istemiyoruz. Seyirci televizyondan seyretsin. Biz 90 dakika takımını destekleyecek, ateşlendirecek, 12'nci adam olacak taraftarı sahaya istiyoruz. Bazı maçlarda yakaladık bunu. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Rizespor taraftarı oluşmaya başladı. Başarı geldikçe daha çok oluşacak. En çok istediğim şey; o stadın tamamen dolu olması ve taraftarla dolu olması. Ben istemez miyim tribünlerin Rize diye yıkılıyor olmasını. Ne kadar güzel bir şey. Ben Trabzon seyircisini görünce kıskanıyorum. Rakibe top geçiyor kıyamet kopuyor, ıslıklardan statta duramıyorsun. Bizde neden olmasın? Bizim stadımız daha küçük, daha akustik. Yeter ki sabır, hepsinin zaman içerisinde olacağına inanıyorum" dedi.