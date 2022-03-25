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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Gurur duyuyorum

Gurur duyuyorum

Kuntz, Ay-Yıldızlı ekibin ikinci yarıda sergilediği futbolla gurur duyduğunu belirtirken “Beraberliği yakalama fırsatımız vardı, ancak bazen şans da gerekiyor” diye konuştu

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç sonrası şunları söyledi: İlk 20 dakika takımın galibiyete inanmadıklarını gördük. Sonrasında değiştik, iyi şutlarımız, iyi ortalarımız oldu. Maçı kazanabileceğimiz hissi oyuncularımıza geri geldi. Devre arasında yaptığımız konuşmada daha önce geri düştüğümüz iki maçta nasıl kazandığımızı anlattım ve bunu tekrar yapabileceğimizi söyledim. Onlara 'Bunu yapabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz?' sorusunu yönelttim. 'Evet' dediler. İkinci yarı performansı için takımımla gurur duyuyorum. Beraberliği yakalama fırsatımız vardı ama bazen de şans lazım. Bizim genç bir takımımız var. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Bu mağlubiyetten dersler çıkarırsak daha iyi yerlere geliriz."

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Kuntz, Burak için de şöyle konuştu:"Maç sonunda daire oluşturarak bir araya geldik, Burak'a 'Gurur duymalısın, bu takımın kaptanısın. Letonya karşısındaki penaltın olmasaydı bu takım, burada olamazdı' dedim."

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