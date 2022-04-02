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Giriş Tarihi: 2.4.2022 09:46 Son Güncelleme: 2.4.2022 09:47

Son dakika Trabzonspor haberi: Dünya devleri Trabzon'a geliyor! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Dünya devleri Trabzon’a geliyor! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider bir şekilde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi... Beşiktaş karşılaşmasında dev kulüplerin scoutları tribünde olacak. Avrupa devleri Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo'yu izleyecek. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de lider bir şekilde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenip hedefe bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yaparken, yarınki karşılaşmada yıldızları vitrine çıkacak.

Daha önce Uğurcan Çakır'la ilgilenen ancak transferini gerçekleştiremeyen Sevilla, başarılı eldiven için tribünde olacak.

Lyon ise transfer listesinde olan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny Semedo'yu scoutlarına izletecek.

Sevilla ve Lyon'un dışında bir Fransız ekibinin daha Beşiktaş maçına scoutlarını göndereceği öğrenildi.

ABDULLAH AVCI, DJANINY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes ve Lyon'un sezon sonunda Djaniny için bordo-mavililere resmi teklifle geleceğini yazdı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Arap kulüplerinin de radarında.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Dünya devleri Trabzon'a geliyor! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür...
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