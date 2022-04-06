Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Bu bir bahane..."

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Öztürk'ün o açıklamaları:
Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız.Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı.
Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar.