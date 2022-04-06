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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:50 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:53

Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Bu bir bahane..."

Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk’ten seçim açıklaması! Bu bir bahane...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Öztürk'ün o açıklamaları:

Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız.Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı.

Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız.

Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu süreci uzatmadan, Galatasaray'ın önünü açtılar.

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Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Bu bir bahane..."
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