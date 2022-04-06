Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Bu bir bahane..."

İşte Öztürk'ün o açıklamaları:

Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız.Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı.