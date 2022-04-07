"DÖNÜŞ TARİHİ İÇİN ANLAŞTIK AMA GELMEDİ"

Academica'nın B takımı koçu Miguel Carvalho Portekiz medyasına şunları söyledi:



"Eğlenceli, hızlı, teknik olarak iyi bir forvet, büyümek için zamana ihtiyacı vardı. Dışarıdan gelenin her zaman biraz zamana ihtiyacı vardır. O gitti ve geri döner mi bilmiyoruz. Dönüş tarihi için anlaştık ve gelmedi. Onun hakkında daha fazla bir şey duymadık."