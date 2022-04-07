Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Didier Drogba'nın oğlu Isaac ortadan kayboldu! Kimse haber alamıyor...
Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 7.4.2022 14:18

Didier Drogba'nın oğlu Isaac ortadan kayboldu! Kimse haber alamıyor...

Didier Drogba’nın oğlu Isaac ortadan kayboldu! Kimse haber alamıyor...

Chelsea efsanesi Didier'in oğlu Isaac Drogba'nın Portekiz ikinci lig ekibi Academica'dan kaçtığı ve kulübün aylardır oyuncudan haber alamadığı bildirildi. Drogba ailesinin uzun süredir konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkatleri çekti. İşte tüm detaylar...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın 21 yaşındaki oğlu Isaac Drogba, geçtiğimiz yıl eylül ayında transfer olduğu Portekiz ekibi Academica De Coimbra'dan firar etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında takımı Academica'dan Fransa'yı ziyaret etmek ve derslerine odaklanmak için izin alıp ayrılan Isaac Drogba, sırra kadem basarak ortadan kayboldu.

Portekiz'de yayın yapan ZeroZero TV'nin haberine göre kulüple sözleşmesi devam eden forvet oyuncusundan ne koçları, ne de takım arkadaşları haber alabiliyor. Isaac de takımıyla iki aydan fazla süredir temas kurmuyor.

Isaac Drogba profesyonel kariyerine Chelsea'de başladı. Babası Didier, Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca dört Premier Lig şampiyonluğu ve 2012'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 14 kupa kazandıktan sonra kendisini bir kulüp efsanesi olarak kabul ettirdi.

"DÖNÜŞ TARİHİ İÇİN ANLAŞTIK AMA GELMEDİ"
Academica'nın B takımı koçu Miguel Carvalho Portekiz medyasına şunları söyledi:

"Eğlenceli, hızlı, teknik olarak iyi bir forvet, büyümek için zamana ihtiyacı vardı. Dışarıdan gelenin her zaman biraz zamana ihtiyacı vardır. O gitti ve geri döner mi bilmiyoruz. Dönüş tarihi için anlaştık ve gelmedi. Onun hakkında daha fazla bir şey duymadık."

"OCAK AYINDA BİZE VEDA ETTİ"
Isaac Drogba'nın Academica olarak takım arkadaşı olan Matheus Palmerio şunları ekledi:

"Isaac birkaç ay evimizde yaşadı, hoş karşılandı. Ocak ayında bize veda etti, hafta sonunu ailesiyle birlikte Fransa'da geçireceğini söyledi ve geri dönmedi. Dürüst olmak gerekirse, geri dönüp dönmeyeceğini bile bilmiyorum."

Isaac Drogba'nın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım, 21. doğum günü olan Aralık ayından kalma. Isaac o zamandan beri sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Yastık altından ekonomiye! Altında dönüşüm rüzgarı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
Son dakika: Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere SABAH'a konuştu: Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik
Bari sussaydın
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
ARKADAŞINA GÖNDER
Didier Drogba'nın oğlu Isaac ortadan kayboldu! Kimse haber alamıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA