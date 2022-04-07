TFF ile UEFA çıkarması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün TFF vegeçtiği belirtildi. Çebi ve Erdoğan, vadesi gelen borçların zamanında ödendiğini belgeleri ile komisyona sunacak. UEFA, Beşiktaş'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle 2021-2022 UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararı almıştı. Ödemelerin 30 Haziran 2021'e kadar yapılması halinde ise yaptırımın uygulanmayacağı açıklanmıştı.TFF Başkanı ve UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı da toplantılara katılacak.