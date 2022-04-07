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Giriş Tarihi: 7.4.2022

TFF ile UEFA çıkarması

TFF ile UEFA çıkarması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün TFF ve UEFA ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan ile birlikte İsviçre'ye uçtu. Cenevre'ye giden Başkan Çebi'nin, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek için Nyon'a geçtiği belirtildi. Çebi ve Erdoğan, vadesi gelen borçların zamanında ödendiğini belgeleri ile komisyona sunacak. UEFA, Beşiktaş'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle 2021-2022 UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararı almıştı. Ödemelerin 30 Haziran 2021'e kadar yapılması halinde ise yaptırımın uygulanmayacağı açıklanmıştı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu, sunulan belgeleri inceleyerek kararını verecek. TFF Başkanı ve UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı da toplantılara katılacak.

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TFF ile UEFA çıkarması
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