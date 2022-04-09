Balıkesirspor bitime 7 hafta kala küme düştü

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin Aylak
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Yiğithan Güveli, Kadir Keleş, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+3 Harun Kaya), Benasser, Celil Yüksel (Dk. 82 Efe Tatlı), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 90+3 İbrahim Aksu), Tetteh (Dk. 71 Eren Karadağ), Ciss (Dk. 90+3 Ahmethan Köse)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Alperen Erdinç (Dk. 57 Berat Aydoğdu), Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Erdem Gökçe, Kore, Kethevoama (Dk. 46 Sedat Dursun), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Muhammed Ali Doğan (Dk. 61 Bilalli)
Goller: Dk. 11 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 34 Fıratcan Üzüm, Dk. 39 ve 53 Ciss (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Halil Çolak, Dk. 43 Doğa İşeri, Dk. 45+2 Muhammed Ali Doğan, Dk. 60 Erdem Gökçe (Balıkesirspor), Dk. 86 Ciss (Adanaspor