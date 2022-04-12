Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tarihi maçı Chelsea kazandı, Real Madrid turladı! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen mücadele...
Giriş Tarihi: 13.4.2022 00:45 Son Güncelleme: 13.4.2022 00:46

Tarihi maçı Chelsea kazandı, Real Madrid turladı! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen mücadele...

Tarihi maçı Chelsea kazandı, Real Madrid turladı! Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen mücadele...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında nefesleri kesen bir maç oynandı. Her iki tarafa da gidip gelen Real Madrid - Chelsea maçında, İspanyol devi yarı finale yükselmeyi başardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında, ilk maçı 3-1 kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Son şampiyon Chelsea, Mount'un 15 ve Rüdiger'in 51. dakikada attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

62. dakikada Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edilen Chelsea, Werner'in 75. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fakat 78. dakikada oyuna giren Real Madridli Rodrygo, 2 dakika sonra skoru 3-1'e getirerek eşleşmenin uzatmalara gitmesini sağladı.

Seyircisinin desteğini arkasına alan Real Madrid, Benzema'nın 96. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı.

Real Madrid, sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, adını son 4'e yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi!
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nın detayları
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi maçı Chelsea kazandı, Real Madrid turladı! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen mücadele...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA