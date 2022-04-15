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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Yavru Aslanlar’dan Torrent’e mesaj!

Yavru Aslanlar’dan Torrent’e mesaj!
G.Saray taraftarı statta ismi anons edildiğinde Domenec Torrent'i ıslıklarla protesto etti. Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken Aslan'ın 16 yaşındaki genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov dün ilk kez A takım formasını giydi. Kırgız oyuncu "Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Hocamız bize nerede görmek isterse orada oynarız. Sneijder'in stilini beğeniyorum. Onu örnek alıyorum" dedi. Ayhan Akman'ın oğlu 17 yaşındaki Hamza Akman ise "Torrent hoca ve ekibine şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanlıydım... Daha da iyi olacağım, inşallah oynamaya devam ederim" mesajını verdi.

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Yavru Aslanlar’dan Torrent’e mesaj!
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