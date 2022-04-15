Yavru Aslanlar’dan Torrent’e mesaj!

G.Saray taraftarı statta ismi anons edildiğinde Domenec Torrent'i ıslıklarla protesto etti. Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken Aslan'ın 16 yaşındaki genç yıldız adayı BeknazAlmazbekov dün ilk kez A takım formasını giydi. Kırgız oyuncu "Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Hocamız bize nerede görmekisterse orada oynarız. Sneijder'instilini beğeniyorum. Onu örnek alıyorum" dedi. Ayhan Akman'ın oğlu 17 yaşındaki Hamza Akman ise "Torrent hoca ve ekibine şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanlıydım... Daha da iyi olacağım, inşallah oynamayadevam ederim" mesajını verdi.