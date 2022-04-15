Yavru Aslanlar’dan Torrent’e mesaj!

G.Saray taraftarı statta ismi anons edildiğinde Domenec Torrent'i ıslıklarla protesto etti. Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken Aslan'ın 16 yaşındaki genç yıldız adayıdün ilk kez A takım formasını giydi. Kırgız oyuncu "Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim.Onu örnek alıyorum" dedi. Ayhan Akman'ın oğlu 17 yaşındakiise "Torrent hoca ve ekibine şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanlıydım...mesajını verdi.