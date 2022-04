Sahaların eski yıldızı Ayhan Akman: Evin her odasına top atıyordum

İkisi de zaten hem Galatasaray'da hem demilli takımlarda oynuyor. Efe U16 Milli Takımı'nda.Hamza da U18'de. Bu işi çok seviyorlarve gönül veriyorlar. 7 yaşından beriFlorya'da ter döküyorlar. İkisi birden A Takım'daoynayabilir tabii zamanı gelince bende büyük bir gururla izlerim.Evin her tarafına top atıyordum. Her odadatop vardı. Toplarla birlikte büyüdüler.Tabii ilgi alakaları benden kaynaklanıyor.Ama yaradılış da önemli. Gönül vermek de.Küçük yaştan beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar.Şu an gayet de iyi gidiyorlar. Onur verici benimiçin. Ayı şekilde kuzenleri de öyle.Gaziantep'ten sonra Türkiye'nin iki büyükkulübünde oynadım. Galatasaray'dave Beşiktaş'ta kupalar kazandım ama benimkariyerimde Avrupa eksik kaldı,teklifler olmasına rağmen. Oğullarım önceGalatasaray'ın A Takımı'nda oynasınlar.Sonrasına sonra bakarız. Dediğimgibi Avrupa olursa çok güzel amazamana bağlı. Hedefleri kısa vadeli tutmak,yere sağlam basmak gerek. ÖnceGalatasaray'da forma şansı bulsunlar.Hedef tabii ki, Avrupa'dır. Allah yollarınıaçık etsin.Çok güzel olur. İnşallah olur."Arda'nın benim, Hamza'nın da Arda'nın yerine oyuna girmesi ilginç bir tesadüf oldu. Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Kenarda heyecanlıydı, ne yapacağını şaşırdı"sonunda Gaziantep'te yıldızı parlayan, oradan Beşiktaş sonrasında da Galatasaray'ın yolunu tutan Ayhan Akman'ın futbolcu olarak yaptıklarını uzun uzun anlatmaya gerek yok…Bugün 45 yaşında olan Akman, TRT ekranlarında futbol yorumculuğu yapıyor. Ama son günlerde ilginç bir tesadüfle gündemde.Biz de Ayhan Akman'a bu ilginç denk gelişi ve futbolcu babası olarak düşüncelerini sorduk.İlginç bir tesadüf oldu. Ben de bunu sonradan öğrendim. TRT'de yorumcu olduğum için oradaki arkadaşlar o anın videosunu attılar. Çok güzel bir tevafuk... İlginç bir tesadüf. Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Zaten oyuna girerken çok heyecanlıydı. Elleri, kolları her tarafı ayrı oynuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Maçtan sonra birlikte iftara gittik. O güzel anı kutladık.19 yaşında genç bir oyuncu.Frankfurt'un oyuncusu amaAvrupa'da gelişimini sağlamalarıiçin onu Nijmegen'ekiralık olarak gönderdiler.Avrupa'daki ilk senesindesüre alması çok önemliydi.Daha iyisini yapabilirmiydi? Yapardı ama dediğimgibi ilk senesi itibariyle başarılı.Avrupa ortamını, oradakiprofesyonelliği gördü.Seneye daha iyi olacağınıdüşünüyorum.Tabii ki… Maçtan sonrahemen ararız birbirimizi,bir istişare yaparız.Hem çocuklarımla hemde Ali'yle. Gerek telefonlagerek facetime yüz yüzeanalizlerimizi yapar, doğruları,eksikleri söylerim.Ben ilk dönemimde ofansiforta sahaydım sonra defansiforta sahaya evrildim.Hamza da şu an ofansiforta saha olarak oynuyor.Kaleye dikine gidebilen,çalım atabilen ofansif biroyuncu. Hamza şu anbir adım attı sadece.Yarım saatlik bir oyunoynadı ama bu süreöz güven açısındanönemlidir. Özelliklegençler öz güvenihissetmek isterler.Bundan sonra formaşansı bulup bulmamasıiçin önemli.Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorumArda'nın 16 yaşındakiçıkışı, yaş olarakküçük olması nedeniyleçok önemli. Arda'nın oynamasıdiğer oyuncular için de itici güç oluyor.Diğer takımları da zorluyor. Ardaoynadıkça aslındamesajıvermiş oluyor.F.Bahçe'nin Arda,Beşiktaş'ın Emirhan,Rıdvan, Ersinve Serdar Saatçı'yaşans tanımasıdiğer gençleriçin cesaretverici ve dediğimiz gibi diğertakımları zorlayıcı bir durum. Ardaçok yetenekli. Onu da hem A MilliTakım'da hem de Avrupa'da görebilmeihtimalimiz var.Totalde 14 yabancıdan bahsediyoruz.Bu sayı olarak çok fazla geliyorbana. Genç oyuncu çıkarmak istiyorsakbu çocukların oynaması gerekir.Bir baba olarak düşününce degençler için sınırlamanın şart olduğunugörüyorum.