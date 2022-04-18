Arda Güler, Avrupa devlerini geride bıraktı! İşte dikkat çeken detay...





ARDA 11 ÇIKMADI AMA HEP OYNADI

Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri ise Ferdi, Szalai ve Mert Hakan oldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemde ilk 11 sayıları düşük olsa da son dönemde düzenli olarak oynamaya başladı. Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.