Arda Güler, Avrupa devlerini geride bıraktı! İşte dikkat çeken detay...

Süper Lig'de son 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali olan Fenerbahçe, ligde ikinciliğini garanti etmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.
İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRDI
İsmail Kartal ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Göztepe maçında taraftar stadı doldurmuş ve deneyimli teknik adama tezahüratlarda bulunmuştu. İsmail Kartal'ın o anlarda gözlerinin dolduğu görüldü.
Bu değişikliklerde sakatlık ve cezalar en önemli etken olurken, ideal 11'le fazla oynanmadı. Kartal döneminde Bright Osayi-Samuel öne çıktı.
İngiliz oyuncu, 13 lig maçının tamamına 11'de başladı. Onu Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Serdar Dursun, Rossi, Altay ve İrfan Can takip etti.
ARDA 11 ÇIKMADI AMA HEP OYNADI
Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri ise Ferdi, Szalai ve Mert Hakan oldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemde ilk 11 sayıları düşük olsa da son dönemde düzenli olarak oynamaya başladı. Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.
AVRUPA'DA ZİRVE ARDA GÜLER'İN
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.
Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.
SAHNE GENÇ YILDIZLARIN
Fenerbahçe'nin Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına yarın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.