Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales İspanya Süper Kupası'nın yeni formatından elde edilen gelirle ilgili yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
PİQUE 6 MİLYON EURO MU ALDI?
El Confidencial'in yayınladığı ses kayıtlarına göre İspanya Futbol Federasyonu'yla Suudi Arabistan arasındaki 2020'den 2025'e kadar Süper Kupa maçlarının bu ülkede oynanması anlaşmasından 24 milyon Euro'luk anlaşmanın ardından Pique'nin 6 milyon Euro aldığı belirtildi. Luis Rubiales, El Confidencial'ın iddialarını reddederken Gerard Pique ise konu ile ilgili olarak sessiz kaldı.
İSPANYA SÜPER KUPA FORMATI DEĞİŞTİRİLDİ
İspanya Süper Kupa mücadelesinin formatı 2019'da değişti. Eskiden İspanya Kupası'nın şampiyonu ve La Liga şampiyonun karşı karşı gelirken yeni formata göre iki takımın yerine dört takım turnuvaya dahil edildi. Şampiyonlarla birlikte La Liga ve İspanya Kupası ikincisi de İspanya Süper Kupası'na katılım hakkı elde ettiği yeni bir sisteme geçildi.
Luis Rubiales ile Pique arasında geçen konuşmalardan bir kısmı şu şekilde:
"Eğer mesele paraysa ve Real Madrid 8 milyon Euro'ya giderse, o zaman onlara 8 milyon Euro, Barcelona'ya da 8 milyon Euro ödenir, sonra diğerleri 2 milyon Euro ve 1 milyon Euro alırlar. Bu 19 milyon Euro, siz federasyon da 6 milyon Euro alırsınız. Suudi Arabistan'ı daha fazlası için zorlayabiliriz, aksi takdirde Real Madrid'in gelmeyebileceğini söyleyebiliriz. İspanya'da düzenleyip 3 milyon Euro bile kazanamamaktansa bunu bir düşünün."
Ses kayıtlarında ayrıca federasyon başkanı Luis Rubiales'in diğer takımlara hakaret içeren sözler söylediği de iddialar arasında yer alıyor.