Luis Rubiales ile Pique arasında geçen konuşmalardan bir kısmı şu şekilde:

"Eğer mesele paraysa ve Real Madrid 8 milyon Euro'ya giderse, o zaman onlara 8 milyon Euro, Barcelona'ya da 8 milyon Euro ödenir, sonra diğerleri 2 milyon Euro ve 1 milyon Euro alırlar. Bu 19 milyon Euro, siz federasyon da 6 milyon Euro alırsınız. Suudi Arabistan'ı daha fazlası için zorlayabiliriz, aksi takdirde Real Madrid'in gelmeyebileceğini söyleyebiliriz. İspanya'da düzenleyip 3 milyon Euro bile kazanamamaktansa bunu bir düşünün."