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Giriş Tarihi: 27.4.2022

‘Spor yasasının çok katkısı olacak’

‘Spor yasasının çok katkısı olacak’

Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde sanat, spor ve iş dünyası bir araya geldi. Siyahbeyazlıların başkanı Çebi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Kulübü dün geleneksel iftar yemeği organizasyonunu gerçekleştirdi. Davete spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı. Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Çebi, "Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur" dedi. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun kabul edildiğine de dikkati çeken Başkan, "Bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da genel anlamıyla Türk futboluna çok katkısı olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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‘Spor yasasının çok katkısı olacak’
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