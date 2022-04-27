‘Spor yasasının çok katkısı olacak’

Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde sanat, spor ve iş dünyası bir araya geldi. Siyahbeyazlıların başkanı Çebi açıklamalarda bulundu
Beşiktaş Kulübü dün geleneksel iftar yemeği organizasyonunu gerçekleştirdi. Davete spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı. Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Çebi, "Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur" dedi. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun kabul edildiğine de dikkati çeken Başkan, "Bazı yerleriniçok sıkıntılı ve sağlıksız bulsakda genel anlamıyla Türk futbolunaçok katkısı olacağını ifadeetmek istiyorum" diye konuştu.