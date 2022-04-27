‘Spor yasasının çok katkısı olacak’

Beşiktaş Kulübü dün geleneksel iftar yemeği organizasyonunu gerçekleştirdi. Davete spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı. Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Çebi, "Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur" dedi. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun kabul edildiğine de dikkati çeken Başkan,diye konuştu.