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Giriş Tarihi: 2.5.2022 16:14

Milli halterci Cansu Bektaş'tan 1 altın 1 gümüş madalya

AA
Milli halterci Cansu Bektaş’tan 1 altın 1 gümüş madalya

Milli halterci Cansu Bektaş, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Milli halterci Cansu Bektaş'ın müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Girit adasında, 53 ülkeden 151 kadın ve 153 erkek sporcunun katılımı ile yapılan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 65 kiloluk derecesiyle altıncı sırada yer aldı. Genç milli halterci, silkmede 85 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 150 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yine aynı kiloda mücadele eden milli halterci Gamze Altun, koparma 60 kilo ile yedinci, silkmede 81 kilo ile beşinci, toplamda ise 141 kilo ile yedinci sırada müsabakayı tamamladı.

Milli halterci Cansu Bektaş'ın müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

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Milli halterci Cansu Bektaş'tan 1 altın 1 gümüş madalya
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