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Giriş Tarihi: 6.5.2022 23:56 Son Güncelleme: 6.5.2022 23:57

Abdullah Avcı'dan övgüler! "Potansiyel olduğunu gördük"

AA
Abdullah Avcı’dan övgüler! Potansiyel olduğunu gördük

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümlerinde oyuncu kazandık." dedi. Ayrıca Abdullah Avcı genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan için övgü dolu sözler sarf etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.

Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bir yandan ligi tamamlayacağız. Hem oyun hem de oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesinin yarı finalinin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlardan geri kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Oyunun başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu. Biz de devre arasında oyunculara belirli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik, Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı doğru karşılamalar vardı. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyonlar yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık."

AHMETCAN'A ÖVGÜLER

19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ın çok önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Abdulalh Avcı, ''Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı ama süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyel olduğunu gördük. Önemli mesafe kat ediyor. Ters ayakla ters tarafta oynamasına rağmen. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder.'' ifadelerini kullandı.

Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.

Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Futbol oyunu her zaman doğruyu yapman gereken bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa doğru yapacaksın. Son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Yine bardağın dolu tarafı şu; bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak bazı bölümlerinde oyuncu kazandık. Umarım salı gününe döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlarla diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi futbol oynayan ekibiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. İki senedir lige çok önemli renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün olumlu, olumsuz güzel detaylar var. İyi mesajlar var. Salı gününe bizi dinamik tutacak bir skor da oldu diye düşünüyorum."

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Abdullah Avcı'dan övgüler! "Potansiyel olduğunu gördük"
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