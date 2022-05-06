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Giriş Tarihi: 6.5.2022 20:07 Son Güncelleme: 6.5.2022 20:09

Son dakika: Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Son dakika: Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Son dakika haberleri... Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku yaşanıyor. Kim Min-Jae ve Arda Güler'in derbide forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması...

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır."

"Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Son dakika: Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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