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Giriş Tarihi: 7.5.2022 15:59 Son Güncelleme: 7.5.2022 17:13

Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor

Sivasspor evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Sivasspor 48 puanla 11, Kasımpaşa ise 47 puanla 12. sırada yer aldı. Sivasspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Sivasspor 48 puanla 11, Kasımpaşa ise 47 puanla 12. sırada yer aldı. Sivasspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. 7 maçtır yenilmeyen ve son 2 karşılaşmasını kazanan Sivasspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son maçını kaybeden Kasımpaşa ise yeniden çıkış arıyor.

SİVASSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA (İkinci yarı oynanıyor)

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SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa, Yatabare
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Muleka

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric'in ortasında ön direkte Fall'un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.
9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
41. dakikada Özkan Yiğiter'in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

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Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Golsüz eşitlik sürüyor
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