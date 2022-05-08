Başkan Ağaoğlu’ndan Hatay’a özel teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında kendilerine gösterilen misafirperverlik ve centilmenlik dolayısıyla teşekkür etti. Ağaoğlu mesajında şunları kaydetti: "Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, büyük özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye'ye gösteren Hataylı futbolseverlere, takımımızı alkışlayanve futbolcularına şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım."