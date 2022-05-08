İsmail Kartal'dan derbi yorumu: "Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil"

Derbilerin zorluğunu bildiklerini aktaran Kartal, "Beşiktaş taraftarının buradaki coşkusu, enerjisi ve isteğiyle zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok sert bir maç oldu, oyun çok fazla durdu. 55'e kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Oyun çok durdu. Rakip bizi oynatmamak için çok yakın, çok baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de buna müsaade etti. Sonuçta bir gol attık bir tane daha çizgiden Larin'in çıkardığı pozisyon vardı. Serdar İrfan'a çıkarsa bir pozisyon daha olabilirdi. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Sonuçta 2 takım da çok iyi mücadele etti. Çok sert bir maç oldu. Mücadele açısından 2 takım da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için geldik. 7 oyuncumuzun yokluğunda gelsek de sahaya çıkanlar yokluklarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbi kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı 1 puanla ayrılıyoruz. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil. Biz ligi 2. bitirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.