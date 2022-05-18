Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda finale çıktı

Yarı finalde Taylandlı Suwannapheng ile karşılaşan 23 yaşındaki milli boksör, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta daha etkili bir performans sergileyen Busenaz, hakemin rakibine saymasını sağladı ve bu bölümü 5-0 üstün bitirdi.