Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al-Hilal vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 22.5.2022

Al-Hilal vazgeçmiyor

Al-Hilal vazgeçmiyor
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı andan itibaren Arap kulüplerinin peşini bırakmadığı Djaniny Semedo için aynı coğrafyadan teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Sharjah'ın istediği 31 yaşındaki golcü için bu sezon Al Hilal Kulübü girişimde bulundu. Ancak 6 milyon Euro'luk teklif, Trabzonspor yetkilileri tarafından yeterli görülmedi. Al Hilal cephesi ise oyuncunun menajerine fiyatı daha da artırabileceklerini bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon planlarında yer alan Yeşil Burun Adalı santrfor için 8 milyon Euro'nun altında bir rakamın yönetim tarafından kabul edilmeyeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı: 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalandı ve...
Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya'dan açıklama geldi
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
ARKADAŞINA GÖNDER
Al-Hilal vazgeçmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA