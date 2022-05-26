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Giriş Tarihi: 26.5.2022 08:03 Son Güncelleme: 26.5.2022 08:18

Son dakika: Abdullah Avcı'dan transfer kararı! "Ya uzatalım ya satalım"

Son dakika: Abdullah Avcı’dan transfer kararı! Ya uzatalım ya satalım

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Bordo-mavili takımda kadro derinliği için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny için kararını verdi. Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor'da bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny Semedo'yu teknik direktör Abdullah Avcı bırakmak istemiyor.

"YA SATALIM YA UZATALIM"

Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı. Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği, aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.

Trabzonspor'a geldiği andan itibaren transfer teklifleri alan Djaniny Semedo'nun ayrılışına hep Abdullah Avcı engel olmuştu.



NWAKAEME PAZARLIĞI TIKANDI

Trabzonspor'da iç transferde Nwakaeme ile yine anlaşamadı. Opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklifini geri çeviren 33 yaşındaki sol kanat, 3 yıllık kontrat istedi.

Ayrıca Trabzonspor'un yıllık 1.5 milyon Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonustan oluşan teklifinin de oyuncu tarafından 3 milyon Euro seviyelerine çıkartılması istendi. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, Nijeryalı oyuncuya yeni bir teklif yapmama ve bekleme kararı aldı.

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Son dakika: Abdullah Avcı'dan transfer kararı! "Ya uzatalım ya satalım"
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