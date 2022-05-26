Son dakika: Abdullah Avcı'dan transfer kararı! "Ya uzatalım ya satalım"

"YA SATALIM YA UZATALIM"

Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı. Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği, aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.