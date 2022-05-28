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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Yabancıda formüllerin hepsi boş!

DUYGU BIÇAK
Yabancıda formüllerin hepsi boş!

Yabancı sayısında 8+3 mü devam edecek yoksa 7+4'e mi dönecek? İstersen serbest bırak, istersen kıs... Hiçbir şey değişmez. Altyapı için çalışmazsan gelişemezsin. Onun dışında her şey boş muhabbet olarak kalır. Takımda ciddi bir sirkülasyon yaşanacak. Bir değişime gideceğiz. Komple değil ama dokunuşlarla. 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Ben adım adım büyüyen bir adamım. Daha iyisini yapmak için çalışacağım

Trabzonspor'un başında zafere ulaşıp tarihe geçen Abdullah Avcı, dün Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret etti. SABAH Spor'un konuğu olan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk sonrası duygularını ve yeni sezon planlamalarını anlattı. Şimdi ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan 58 yaşındaki teknik adamın, Türk futboluna dair de çok önemli mesajlar verdiği röportajından öne çıkanlar şöyle:
Şampiyonluk kutlamalarını unutmak mümkün değil. Ama mutluluk da mutsuzluk da 3 gün sürüyor. Bizim için bundan sonrası artık daha zor olacak. Şimdi sabah kalkıp hemen hesaplara başlıyorsun, bu transfer ne olacak, hazırlık maçı ne olacak diye…
Takımda ciddi bir sirkülasyon olacak. Gidenler de olacak. Bir değişime gideceğiz. Komple değil ama dokunuşlarla. 6-7 transfer olacak. Yabancı sayısına göre durum oluşacak. Yabancı sayısını hâlâ bilmiyoruz. 8+3 mü devam edecek yoksa 7+4'e mi dönecek? 8+3'ün de 7+4'ün de geçişinin böyle hızlı olmaması lazım. Yapılan sözleşmeler var. Bunun orta ve uzun vadede bir planı olmalı.
Ben altyapıya eğitim amaçlı yatırım yapmak istiyorum. Onun dışında her şey boş muhabbet olarak kalır. A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptım. Altyapıya standart getirmek için çalışmalar yaptım. Almanya'yı örnek aldım. Yabancıyı istersen serbest bırak, istersen kıs hiçbir şey değişmeyecek. Türk futbolu için eğitim amaçlı bir şeyler yapmazsan, altyapıya standart getirmezsen asla gelişemezsin.
18 kulüpten başla, olmazsa kim bu işin lokomotifleri Trabzonspor, G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe… Bunların altyapısına bile standart getirsen Türk futboluna dokunmuş olursun. Abdülkadir Ömür'den 3 tane çıkartabiliyor musun? Emre Belözoğlu'ndan çıkartabiliyor musun? Çıkartsan Thomas'ı, Johnson'ı alır mısın? Sen bunu yapmadan, ne yapsan boş!
Şimdi Trabzonspor'un altyapısı ile ilgili çalışmam olacak. Denetleme, standart getirme, rekabet üzerine.



TRABZON RUHUMA ÇOK İYİ GELDİ İSTANBUL'U HİÇ ÖZLEMEDİM
Trabzon bana inanılmaz iyi geldi. 18 aydır dinlenmeye de çalışmaya da çok zamanım oldu. İstanbul aslında beni çok yormuş ve yıpratmış. Eşofmanımı giyip gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Akşam bir balıkçıda yemeğimi yiyorum. İstanbul'da ben hep meze yemişim! Trazon'da 3 çeşit balık yiyorum. Salata, turşu, balık o kadar. Mükemmel...
Eşim ve çocuklarım ara ara yanıma geliyor. Dostlarım geliyor, birlikte yaylalara çıkıyoruz. İstanbul'u hiç aramadım. Sadece maçlarda geldim. Onun dışında hiç gitmedim. Trabzon'da hiç sıkılmadım. Şehrin dinamikleri var. Kazandıkça şehir sana kendini çok iyi hissettiriyor. İstanbul'a geliyorum şimdi, trafikte çok zorlanıyorum.

MASOURAS LİSTEMİZDE HALİL'E DE BAKIYORUZ
Şehirde bir enerji boşalması oldu ama yükümüz de artı. Büyümenin sancıları böyledir. Önemli olan dengeleri kurmak. Artık mevcuttan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ben adım adım büyüyen bir adamım. Bir tık daha iyisini yapacağım.
Transfer için çalışmalarımız çok önceden başladı. Olympiakos'ta oynayan Masouras'ı geçen yıl istemiştik. Bu dönemde de listemizde. Ekonomik duruma bakacağız. Ayrıca Halil Akbunar ile ilgili de bize bilgi geldi. Onu da değerlendiriyoruz.

BU BAŞARI BİZE YETMEZ!
Biz bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istedik, bunu başardık. Herkes saygı gösterdi bu takıma. Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunumuzu ve yaptığımız transferleri. Ama yetmez! Daha önce de söylediğim gibi, Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz ve bunun için de şimdiden çalışmalarımıza başladık.



TEMELDE İYİ ORGANİZASYON VAR
Hiçbir teknik direktör, tek başına bir takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetime, ekibime, çalışan herkese teşekkür ederim. Bu işin başrolü sahadaki oyuncu. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan olmaz. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan her şeyi paylaştık.

RİVA'DA KAMP OLACAK
Yeni sezon öncesi ailemle küçük tatil yapacağım, dinleneceğim. Sonra 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacağız. Ön hazırlıklar testler ve ölçümler yapılacak. 3-4 gün oradayız, sonra Riva'ya geleceğiz. Oradaki tesislerin projesini de ben yaptım, sonra başkası açtı (gülüyor)... Riva'dan sonra ikinci etabı ise ucu açık olarak İstanbul'da kaliteli takımlarla maç organizasyonu planlıyoruz. İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan birer takım olabilir. Olmazsa Avrupa'da merkezi bir yerde 3-4 ciddi takımla maç oynamak istiyoruz.

UZUN YILLAR TRABZON'DAYIM
Sözleşmem bir sene sonra bitiyor ama bu benim için hiç sorun değil. Başkanla oturur konuşuruz ve sözleşmemi uzatırız. İki taraf da memnunsa bunu düşünmeye gerek bile yok. 3-5 yıl önemli değil... Şu an öncelikli düşüncemiz bu değil. Ben uzun yıllar Trabzonspor'da kalacakmışım gibi yapıyorum planlarımı. Şimdi kazandığımız şampiyonluğun keyfini yaşama, tadını çıkarma zamanı.

ARTIK RAHAT OYNATACAĞIM
Oyun olarak yapamadıklarımı bu sene daha rahat yapacağım. İlk ulaşılabilir gerçek ve ekonomisiyle de puanıyla da ülkeye de şehre de katkı sağlayacak en büyük hedef şu anda Şampiyonlar Ligi... O platformda olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.



NWAKAEME EVİME BİLE GELDİ
Geçen yıl Djaniny gitmek istedi, görüşüp ikna ettim. Nwakaeme ile de defalarca görüştüm. Hatta evime geldi, uzun uzun konuştuk. Süreci yönetim sürdürüyor. Kalsın istiyoruz ama durum değerlendirilecek. İki tarafın da memnuniyeti önemli.

ERTUĞRUL DOĞAN BENİ RAHATLATTI
Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini gösterdi. Benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Yaptıkları ile beni çok rahatlattı. Kendisi gerçekten tam anlamıyla Trabzonspor aşığı.

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Yabancıda formüllerin hepsi boş!
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