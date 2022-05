Yabancıda formüllerin hepsi boş!

Trabzonspor'un başında zafere ulaşıp tarihe geçen Abdullah Avcı, dün Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret etti.'un konuğu olan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk sonrası duygularını ve yeni sezon planlamalarını anlattı.Şampiyonluk kutlamalarını unutmak mümkün değil. Ama mutluluk da mutsuzluk da 3 gün sürüyor.Şimdi sabah kalkıp hemen hesaplara başlıyorsun, bu transfer ne olacak, hazırlık maçı ne olacak diye…Takımda ciddi bir sirkülasyon olacak. Gidenler de olacak. Bir değişime gideceğiz. Komple değil ama dokunuşlarla. 6-7 transfer olacak.8+3 mü devam edecek yoksa 7+4'e mi dönecek? 8+3'ün de 7+4'ün de geçişinin böyle hızlı olmaması lazım.Ben altyapıya eğitim amaçlı yatırım yapmak istiyorum. Onun dışında her şey boş muhabbet olarak kalır. A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptım.Türk futbolu için eğitim amaçlı bir şeyler yapmazsan, altyapıya standart getirmezsen asla gelişemezsin.18 kulüpten başla, olmazsa kim bu işin lokomotifleri Trabzonspor, G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe…Abdülkadir Ömür'den 3 tane çıkartabiliyor musun? Emre Belözoğlu'ndan çıkartabiliyor musun? Çıkartsan Thomas'ı, Johnson'ı alır mısın?Şimdi Trabzonspor'un altyapısı ile ilgili çalışmam olacak.Trabzon bana inanılmaz iyi geldi. 18 aydır dinlenmeye de çalışmaya da çok zamanım oldu. İstanbul aslında beni çok yormuş ve yıpratmış. Eşofmanımı giyip gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Akşam bir balıkçıda yemeğimi yiyorum.Salata, turşu, balık o kadar. Mükemmel...Eşim ve çocuklarım ara ara yanıma geliyor. Dostlarım geliyor, birlikte yaylalara çıkıyoruz. İstanbul'u hiç aramadım. Sadece maçlarda geldim. Onun dışında hiç gitmedim. Trabzon'da hiç sıkılmadım.İstanbul'a geliyorum şimdi, trafikte çok zorlanıyorum.Şehirde bir enerji boşalması oldu ama yükümüz de artı. Büyümenin sancıları böyledir. Önemli olan dengeleri kurmak.Transferiçin çalışmalarımız çok önceden başladı. Olympiakos'ta oynayan Masouras'ı geçen yıl istemiştik. Bu dönemde de listemizde. Ekonomik duruma bakacağız.Biz bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istedik, bunu başardık. Herkes saygı gösterdi bu takıma. Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunumuzu ve yaptığımız transferleri.Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz ve bunun için de şimdiden çalışmalarımıza başladık.Hiçbir teknik direktör, tekbaşına bir takımı şampiyon yapamaz.Bunda yönetime, ekibime, çalışanherkese teşekkür ederim. Bu işin başrolü sahadakioyuncu. Ben şuna inanıyorum,bu işin temelindeiyi organizasyon, iyioyuncu var. Ama iletişimibunun içine koymazsanolmaz. Bizoyuncularla samimibir şekilde, çok açık,gri olmadan herşeyi paylaştık.Yeni sezon öncesi ailemle küçük tatil yapacağım, dinleneceğim. Sonra 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacağız. Ön hazırlıklar testler ve ölçümler yapılacak. 3-4 gün oradayız, sonra Riva'ya geleceğiz. Oradaki tesislerin projesini de ben yaptım, sonra başkası açtı (gülüyor)... Riva'dan sonra ikinci etabı ise ucu açık olarak İstanbul'da kaliteli takımlarla maç organizasyonu planlıyoruz. İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan birer takım olabilir. Olmazsa Avrupa'da merkezi bir yerde 3-4 ciddi takımla maç oynamak istiyoruz.Sözleşmem bir sene sonra bitiyor ama bu benim için hiç sorun değil. Başkanla oturur konuşuruz ve sözleşmemi uzatırız. İki taraf da memnunsa bunu düşünmeye gerek bile yok. 3-5 yıl önemli değil... Şu an öncelikli düşüncemiz bu değil. Ben uzun yıllar Trabzonspor'da kalacakmışım gibi yapıyorum planlarımı. Şimdi kazandığımız şampiyonluğun keyfini yaşama, tadını çıkarma zamanı.Oyun olarak yapamadıklarımı bu sene daha rahat yapacağım. İlk ulaşılabilir gerçek ve ekonomisiyle de puanıyla da ülkeye de şehre de katkı sağlayacak en büyük hedef şu anda Şampiyonlar Ligi... O platformda olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.Geçen yıl Djaniny gitmek istedi, görüşüp ikna ettim. Nwakaeme ile de defalarca görüştüm. Hatta evime geldi, uzun uzun konuştuk. Süreci yönetim sürdürüyor. Kalsın istiyoruz ama durum değerlendirilecek. İki tarafın da memnuniyeti önemli.Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini gösterdi. Benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Yaptıkları ile beni çok rahatlattı. Kendisi gerçekten tam anlamıyla Trabzonspor aşığı.