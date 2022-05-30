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Giriş Tarihi: 30.5.2022 12:28

Altınordu'dan Erdi'yle devam etmek istiyor!

DHA
Altınordu’dan Erdi’yle devam etmek istiyor!

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor.

İzmir ekibinin tecrübeli savunmacı ile devre arasında opsiyonlu anlaşma yaptığı belirtilirken, Erdi'nin bonservisiyle transfer edilmesi için 3 milyon TL ödenmesi gerektiği öğrenildi. Altınordulu kurmaylar, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden bu transfer konusunda indirim talep edecek. Başkent temsilcisinde teknik ekibin Erdi konusunda vereceği karar da pazarlıkların seyrini belirleyecek.

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Altınordu'dan Erdi'yle devam etmek istiyor!
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