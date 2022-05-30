Jorge Jesus listesini Başkan Koç’a verdi

TECRÜBELİ teknik direktör Jorge Jesus'un artık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi. Başkan Ali Koç'un herkonuda anlaştığı Portekizli hoca içinresmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağıöğrenildi. Bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle yıllık 7 milyon Euro kazanacak. Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarından Marcio Sampaio'ya özellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı. Eksikleri tespit ettirenJesus, öncelikle ön liberokonusunda adım atmayı planlıyor. Bunun için geniş bir portföy hazırlayan deneyimli hocanın sonrasındaki hamlesiyse bitirici bir santrfor olacak. Serdar Dursun'u ikinci forvet olarak kulübede planlayan tecrübeli teknik adamın, istediği oyuncu listesini yönetime teslim etti.