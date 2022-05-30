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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Jorge Jesus listesini Başkan Koç’a verdi

VOLKAN DEMİR
Jorge Jesus listesini Başkan Koç’a verdi
TECRÜBELİ teknik direktör Jorge Jesus'un artık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi. Başkan Ali Koç'un her konuda anlaştığı Portekizli hoca için resmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağı öğrenildi. Bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle yıllık 7 milyon Euro kazanacak. Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarından Marcio Sampaio'ya özellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı. Eksikleri tespit ettiren Jesus, öncelikle ön libero konusunda adım atmayı planlıyor. Bunun için geniş bir portföy hazırlayan deneyimli hocanın sonrasındaki hamlesiyse bitirici bir santrfor olacak. Serdar Dursun'u ikinci forvet olarak kulübede planlayan tecrübeli teknik adamın, istediği oyuncu listesini yönetime teslim etti.

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Jorge Jesus listesini Başkan Koç’a verdi
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