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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Babam&Oğlum!

MEHMET ÖZCAN
Babam&Oğlum!
Futbolda G.Saray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu. Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, SABAH SPOR Akman ailesi ile özel röportaj gerçekleştirdi. Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti: "Benden beklentilerin farkındayım. Bu sezon gelişim gösterdiğimi ve A Takım'a hazır olduğumu düşünüyorum. En büyük destekçim babam, burada maçlarımı izlemesi stres yaratmıyor, aksine beni motive ediyor.''

'FLORYA'DA BÜYÜDÜ! FUTBOLCU OLACAĞI 6-7 YAŞINDA BELLİYDİ'
Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Hoca'ya bıraktık. İşte Akman'ın oğluyla ilgili düşünceleri: "Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayım (gülerek)! Hamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü. Altyapıda her yaş kategorisinde başarıyla oynadı. Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar. A Takım'da etrafında kaliteli futbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak. Hamza ile gurur duyuyorum.''

14 GOLE KATKI SAĞLADI
U-19 Ligi'ne 8 gol, 6 asistle damgasını vuran Hamza Akman, babasının izinden gidiyor. 27 Eylül 2004 doğumlu olan Hamza, henüz 17 yaşında ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

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