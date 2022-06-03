Babam&Oğlum!

Futbolda G.Saray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu. Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken,Akman ailesi ile özel röportaj gerçekleştirdi. Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti:Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Hoca'ya bıraktık."Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayımHamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü.Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar.U-19 Ligi'ne 8 gol, 6 asistle damgasını vuran Hamza Akman, babasının izinden gidiyor. 27 Eylül 2004 doğumlu olan Hamza, henüz 17 yaşında ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.