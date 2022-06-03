Babam&Oğlum!

Futbolda G.Saray'ın gururu Florya'daki altyapısı oldu. Galatasaray U-19 Takımı, Gelişim Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, SABAHSPOR Akman ailesi ile özel röportaj gerçekleştirdi. Genç orta saha oyuncusu, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldukları maçın ardından saha içinde duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bendenbeklentilerin farkındayım. Bu sezongelişim gösterdiğimi ve A Takım'a hazırolduğumu düşünüyorum.En büyükdestekçim babam,burada maçlarımı izlemesistres yaratmıyor, aksinebeni motive ediyor.''
'FLORYA'DA BÜYÜDÜ! FUTBOLCU OLACAĞI 6-7 YAŞINDA BELLİYDİ'
Hamza'dan sonra sözü 2001-2012 yılları arasında başarıyla sarı-kırmızılı formayı giymiş Ayhan Hoca'ya bıraktık. İşteAkman'ın oğluyla ilgili düşünceleri: "Baba torpili oldu mu diye soranlar oluyor, bunu duymamış olayım (gülerek)! Hamza'nın daha 6-7 yaşında futbolcu olacağı belliydi. Florya'da büyüdü. Altyapıda her yaş kategorisinde başarıylaoynadı. Aslında oğlumu bana değil onunla burada çalışan bütün hocalarına sorun, ne kadar yetenekli olduğunu anlatsınlar. A Takım'da etrafında kalitelifutbolcularla oynadıkça daha da iyi olacak.Hamza ile gurur duyuyorum.''
14 GOLE KATKI SAĞLADI
U-19 Ligi'ne 8 gol, 6 asistle damgasını vuran Hamza Akman, babasının izinden gidiyor. 27 Eylül 2004 doğumlu olan Hamza, henüz 17 yaşında ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.