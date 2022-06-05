Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta hedef golcü transferi. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlılarda gözler Tiago Çukur'a çevrildi.

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Milli golcü için girişimlere başladığı iddia edildi. Takıma tecrübeli bir forvet transfer etmek isteyen Siyah-beyazlıların Tiago Çukur'u 2. forvet olarak düşündüğü belirtildi.





TIAGO ÇUKUR TAMAM, WATFORD İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın genç golcüyle prensipte anlaştığı kaydedilirken takımı Watford'la pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Siyah-beyazlıların Milli oyuncu için 500 bin Euro teklif ettiği, Watford'un ise 1 milyon Euro istediği iddia edildi.

26 MAÇTA 1 GOL ATTI

Öte yandan kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Tiago Çukur, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İngiltere 1. Lig ekiplerinden Doncaster Rover formasıyla 26 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Haber 7)