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Giriş Tarihi: 16.6.2022 08:51 Son Güncelleme: 16.6.2022 08:51

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Dinamo Kiev Fenerbahçe maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Dinamo Kiev Fenerbahçe maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için şimdiden nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda sarı lacivertli ekip Ukrayna ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu noktada ise “Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada; 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacağı kaydedilmişti. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE maçı tarihi ve yayın kanalı ile şimdiden futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. Sırada tamamlayan sarı kanaryalar 2. Ön eleme turunda ukraynalı ekip ile karşı karşıya glemeye hazırlanıyor. Bu noktada ise "Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı tarihi ve yayın kanalı gibi detaylar...



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DINAMO KIEV OLDU
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.



FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU'NA
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. turda seri başı olacak. Elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

POLONYA'DA OYNANACAK

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda bırakılmış ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi 2. sırada sürdüren Dinamo Kiev'de bu şekilde Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan bir çok futbolcunun olduğu Dinamo Kiev, maçlarını Polonya'da oynayacak. Mircea Lucescu'nun yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen görevini sürdürdüğü Kiev çoğunlukta Ukraynalı futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

3. TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER...

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda gelebilecek takımlar:

•Monaco
•Sturm Graz
•Union Sg
•Midtjylland/Aek Larnaca

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DİNAMO KİEV FENERBAHÇE maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Dinamo Kiev Fenerbahçe maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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