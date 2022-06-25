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Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:22

Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı

Wout Weghorst sonunda kararını verdi ve Beşiktaş'ı seçti. Siyah-Beyazlı yöneticilere “Evet” diyen golcü futbolcu, 1 yıl için 2.7 milyon Euro alacak. Kulübü Burnley’ye ise kiralama bedeli ödenmeyecek. Weghorst’un birkaç gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş beklemenin ödülünü aldı ve muradına erdi. Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı.

Kartal'ın uzun zamandır uğraştığı transferde son kararını dün kulübe bildiren Hollandalı santrfor, teklifi kabul ettiğini iletti.

Buna göre Premier Lig'den Championship'e düştüğü için Burnley kulübüne kiralama bedeli verilmeyecek, sadece Weghorst'a 1 yıl için 2.7 milyon Euro maaş ödenecek.

Sözleşmede bonusların da olacağı belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ancak camiada pazartesi günü yapılacak sezon açılışından önce Wout Weghorst'un Türkiye'ye geleceğine dair bir beklenti de oluşmuş durumda...

KARİYERİ
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinde FC Emmen'de başlayan Weghorst, buradan Heracles Almelo'ya transfer oldu.

AZ Alkmaar'daki çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu, Temmuz 2018'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Wolfsburg'a gitti.

Almanya'da çok başarılı üç sezonun (118 lig maçında 59 gol) ardından Ocak 2022'de devre arasında 14 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Burnley'nin yolunu tuttu. 29 yaşındaki yıldız, 20 lig maçında 2 gol ve üç asistlik bir performans sergiledi.

92.6 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA
Bu arada Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Beko (Arçelik Pazarlama AŞ) ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022- 2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

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Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı
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