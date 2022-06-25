Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı

92.6 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Bu arada Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Beko (Arçelik Pazarlama AŞ) ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sırt sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022- 2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."