Fatih Karagümrük hazırlık maçında Gaziantep FK’yı farklı yendi!

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan VavaCars Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Fatih Karagümrük, Viviano, Biraschi, Burak, Emir Tintiş, Caner, Ricci, Jimmy, Levent Mercan, Fabio Borini, Musa, Mbaye Diagne 11'i ile sahaya çıkarken, Gaziantep FK ise Günay, Alexandru Maxim, Alın Tosca, Angelo Sagal, Ertuğrul Ersoy, Luka Stankovski, Papy Djılobodji, Recep Niyaz, Stalios Kıtsıou, Valmir Veliu, Joao Figueıredo 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük ilk yarıyı 3. dakikasında Levent Mercan, 21. dakikada Fabio Borini, 29. dakikada da yeni transfer Mbaye Diagne ile bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak oynayan Gaziantep FK ise 59. dakikada, Alexandru Maxim'in penaltı golü ile skoru 3-1'e getirse de Fatih Karagümrük ikinci yarıda oyuna dahil olan yine yeni transferleri Colin Kazım-Richards'ın 80. dakikada bulduğu golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren her iki takım yarın yapacakları antrenmanlarla kamplarını sürdürecekler.