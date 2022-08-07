Sanchez pazarlığı sürüyor

Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray yıldız yağmuruna yenisini eklemek için yola devam ediyor. İnter ile yollarını ayırmak isteyen Alexis Sanchez için sarı-kırmızılı takımın temasları sürüyor.Tecrübeli hücum oyuncusunun transferinde Fransa ekibi Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon İnter'de 38 karşılaşmada forma giyerken 9 defa ağları havalandırıp 5 kez de asist katkısında bulunmuştu.