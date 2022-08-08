Kartal’ın kozu Amiri

Bayer Leverkusen’in kiralamaya yanaşmadığı Alman orta saha, pazarlıklara dahil olarak Beşiktaş’a gitmek istediğini bildirdi
Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. 25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu.