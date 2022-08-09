Almanlar inatçı çıktı!

orta sahaya istediği isim Nadiem Amiri... Ancak Bayer Leverkusen, opsiyonlu kiralık teklifine bir türlü "Olur" yanıtı vermedi. Alman ekibinin rotasyonunda yer alan ve son oynanan Borussia Dortmund maçında sonradan oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, kiralama ücreti olmadanteklif etti. Bundesliga temsilcisi ise bu öneriye sıcak bakmayarak, "Önceliğimiz kiralama değil satma üzerine" karşılığını verdi. Orta saha hattında 8 oyuncusu olmasına karşın Amiri'den kolay vazgeçmeyenDüzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitme arzusunda olan Afgan asıllı Alman futbolcu ise Beşiktaş'a çoktan "Evet" dedi. İki kulübün anlaşmasını bekliyor.