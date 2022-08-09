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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Almanlar inatçı çıktı!

Almanlar inatçı çıktı!
Beşiktaş'ın orta sahaya istediği isim Nadiem Amiri... Ancak Bayer Leverkusen, opsiyonlu kiralık teklifine bir türlü "Olur" yanıtı vermedi. Alman ekibinin rotasyonunda yer alan ve son oynanan Borussia Dortmund maçında sonradan oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, kiralama ücreti olmadan 2.5 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi teklif etti. Bundesliga temsilcisi ise bu öneriye sıcak bakmayarak, "Önceliğimiz kiralama değil satma üzerine" karşılığını verdi. Orta saha hattında 8 oyuncusu olmasına karşın Amiri'den kolay vazgeçmeyen Bayer Leverkusen, 9 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği yetenekli oyuncudan en az 5 milyon Euro kazanmak istiyor. Düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitme arzusunda olan Afgan asıllı Alman futbolcu ise Beşiktaş'a çoktan "Evet" dedi. İki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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Almanlar inatçı çıktı!
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