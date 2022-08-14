Trabzonspor’un yeni transferleri Bartra ve Lahtimi Trabzon’a geldi

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Bartra, kendisini karşılamaya gelen ve tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bartra, Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldiğini belirterek, "İnanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye, hedeflerine ulaşmasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti. Onlara karşılık verebilmeyi umuyorum." diye konuştu.