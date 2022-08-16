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Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:14

Göztepe, Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı

İHA
Göztepe, Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı

Göztepe, 25 yaşındaki gurbetçi stoper Lukas Erhan Eberhard Gottwalt’ı kadrosuna katarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giyen Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna kattı.

25 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren Göztepe, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'a "Hoş geldin" derken, Göztepe forması altında başarılar diledi.

Lukas Erhan Eberhard Gottwalt, kariyesinde daha önce Boluspor U21, SG Bruchköbel, K'lautern II, 1.FC K'lautern ve FSV Frankfurt takımlarında forma giydi.

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Göztepe, Lukas Gottwalt’ı kadrosuna kattı
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