En özel hediye!

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Giriş Tarihi: 21.8.2022

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MEHMET ÖZCAN
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Ümraniye mücadelesinin 86. dakikasında gelen gol sonrasında büyük mutluluk yaşayan Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, maçtan sonra Gomis’in formasını hediye etmesi ile sevincini ikiye katladı

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis, 9 dakikada attığı iki kritik golle Galatasaray'a 6 puan kazandırdı. Gomis, Olimpiyat'ta zaferi getiren formasını ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'e armağan etti. Ümraniyespor maçını izlemeye gelen minik Buruk, 90 dakikanın ardından hayranı olduğu Gomis'ten gelen jestle mutlu oldu. Fransız yıldız, sezon başında SABAH Spor'a verdiği röportajda "Okan Buruk iyi bir teknik direktör olmasının yanında iyi bir aile babası. Ailesi için yaptığı fedakârlıkları biliyorum. Bu sezon şampiyon olmayı en çok Okan Buruk'un oğlu için istiyorum'' demişti.

300 BİN EURO'YA 13 GOL KALDI
Kendisine 15 gol hedefi koyan Gomis, 13 kez daha fileleri sarsması halinde 300 bin Euro prim alacak. Hafta içinde ailevi nedenlerden dolayı iki günlüğüne Paris'e giden 37 yaşındaki tecrübeli golcü tek idmanla çıkmasına rağmen Ümraniyespor maçında oyuna girip görevini yaptı.

EN ÇOK O SEVINIYOR!
Antalya'nın ardından Ümraniye maçında da G.Saray'a 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis katkısı ile herkesin önünde. 2007-08 sezonundan bu yana en az 15 Süper Lig maçına çıkan oyuncular arasında yapılan değerlendirmeye göre Fransız oyuncu, dakika başına en çok go l sevinci yaşayan oyuncu durumunda. Gomis, sarı-kırmızılı forma ile her 93 dakikada gol buluyor. Deneyimli isim toplamda 3 bin 714 dakikada 40 kez fileleri havalandırdı.

GOLLE HAVALARA UÇTU
Okan Buruk son dakikada saha kenarında galibiyet golü ile birlikte büyük sevinç yaşarken bir başka coşku da tribündeydi. Ali Yiğit Buruk, 90 dakika boyunca bir an olsun oturmadan izlediği maçta gelen galibiyeti işte böyle kutladı.

GOMİS'TEN 4.6 MİLYON TL
Yaşı (37) ve aldığı ücretten (1.750 milyon Euro) dolayı eleştiri oklarının hedefinde olan Bafetimbi Gomis, iki maçtır Galatasaray'ı ipten alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor deplasmanlarında son dakikalardaki golleriyle 3 puan kazandıran Fransız yıldız, sarı-kırmızılıların kasasını da 4.6 milyon TL ile doldurdu.

SOL BEKE BAYRAMOV ADAY!
AZERBAYCAN ekibi Karabağ'ın sol beki Toral Bayramov, G.Saray'ın takibine girdi. Karabağ forması ile kariyerinde 72 maça çıkan 4 gol bulup 11 asist yapan 21 yaşındaki oyuncu sol bekte Van Aanholt'a alternatif arayan sarı-kırmızılılar tarafından inceleme altında. Oyuncunun menajeri ile temas kurulurken G.Saray'ın yanı sıra Kayserispor ve Eyüpspor da futbolcuyu yakından izleyen ekipler.

1 SORU-3 CEVAP
Yaşı ve aldığı para sürekli eleştirilen Gomis, G.Saray'da Okan Buruk'u kurtardı. Bu durum için yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'a enerji veriyor
G.SARAY'DAKİ son planlara göre Gomis gönderilecek, yerine yeni bir golcü alınacaktı. Bu isimlerden biri de Arjantinli İcardi olacaktı. Gomis, iki deplasman maçında attığı iki şahane golle tecrübeli bir golcünün ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Şimdi, Gomis ile ilgili planlar rafa kalktı. Okan Buruk, belki bir golcü daha isteyebilir ama bu Gomis'in yerine değil Seferovic'i rekabete sokacak bir isim olabilir. Gomis'e verilen paranın yüksek olduğunu düşünmüyorum. Futbolda atan ve tutanın önemli olduğunu düşünürsek iki golle 6 puan kazandıran ve G.Saray'ın kasasına 4.6 milyon TL gelir katkısı sağlayan Gomis, sarı-kırmızılıların sadece lig ve kupada oynayacağını düşünürsek gelecek maçlarda önemli işlere imza atar. Okan hoca Gomis'i ekonomik kullanmaya özen göstermeli ve Fransız golcüden önde rakibe pres yapmasını beklememeli. Gomis, rakibin duran toplarında zaten geriye gelip savunmaya yeterli desteği verir. Ayrıca Gomis'in taraftarın sevgilisi olduğunu hatırlatır hem tribünlere hem de takıma enerji verdiğini söyleyebilirim.

MURAT ÖZBOSTAN
Gomis, Seferovic'i de yollar!
G.SARAY'DA 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından transfer ettiği 8 santrfordan da (Mbaye Diagne, Radamel Falcao, Eren Derdiyok, Adem Büyük, Florin Andone, Konstantinos Mitroglou, Mostafa Muhammed, Halil) beklenen verim alınamadı. Kadere bakın ki sonra Gomis tekrar Galatasaray'a döndü. Mevcut yönetim, yaz dönemi boyunca "Bir kulüp bulsa da gitse" diye dua etti Gomis için.. Seferovic de göklere çıkarıldı.. Şimdi de yerden yere vuruluyor.. Bizde ortası yok zaten bu işlerin. Ya iyisin ya kötüsün.. Tuhaf ama gerçek bir durum... Sonuçta Gomis'in kalçası, kilosu ve yaşı derken atıyor işte.. Adam golcü! Nokta.. Hem yönetimi hem de Okan Buruk'u kurtardı.. En önemli gerçek bu..

GÜRCAN BILGIÇ
Kendi kaderini kendi yazıyor
SEZON başında Gomis'in enteresan bir açıklaması vardı… Marsilya'da oynarken kulübün transfer ettiği santrforların altını çizerek "Yine ben oynadım" dedi. Rekabetin içinde kalacağını, ilerlemiş yaşına rağmen yedekliği kabul etmeyeceğini açıkça ilan etti. Bu konjonktür içinde teknik direktörün yeni transferleri tercih etmesi doğal. Ama Gomis bu toprakların suyunun tadını biliyor. Nasıl oynayacağının, ne yapacağının da farkında. Ayrıca usta bir oyuncu. Bu noktada Okan Buruk'un, rakibin fizik olarak gerilediği anlarda Gomis'i sahaya sürmesi de oyuncu için aslında doğru karar. Sonuçta kim atarsa atsın, 3 puanı G.Saray alacak. Eğer ilk 11'i hak etmek diye bir şey varsa şu andaki pozisyonda bu Gomis'e verilmeli. Seferovic çok formsuz, çok daha net pozisyonlardan yararlanamadı. Gol sonrasında iki santrforun verdikleri görüntü de takımdaşlık adına önemli. Galiba Gomis Marsilya'daki gibi kaderini yeniden yazıyor.

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