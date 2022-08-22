Nwakaeme imzaya kaldı

Galatasaray'da Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferi imzaya kaldı. Geçen sezon 15 gol ve 10asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarakbordo-mavililerin şampiyonluğundaönemli paya sahip olan33 yaşındaki oyuncu, yeni sezondaparçalı formayı terletecek. Nijeryalı sol kanat, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma katılacak. Kerem ve Yunus'u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da, Nwakaeme'nin transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Galatasaray'ın oyuncuyla 2+1 yıllıksözleşme imzalayacağı öğrenildi.