Kasımpaşa üç puanla tanıştı

Sezona kötü başlayan iki takımın maçında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u tek gole devirdi ve galibiyet hasretine son verdi. İlk üç haftayı yenilgi ile kapatan Kasımpaşa'ya Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 3 puanı getiren gol 36'ncı dakikada geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Mücadeleyi kazanan Kasımpaşa, puanını 3 yaparak 15. sıraya yükseldi.KASIMPAŞA'NIN deneyimli futbolcusu Tunay Torun, "Hep iyi çalışıyoruz. Bu galibiyet ile beraber işler daha iyi olacak" dedi. Antalyaspor deplasmanında da kazanmak istediklerini aktaran Torun, "Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynadığımız için 3 puan almak istedik. Çok iyi hazırlandık. Herkes çok motiveydi. 3 puanı aldık şimdi önümüze bakacağız, önemli bir maçımız var. Zor bir rakip. Oradan da 3 puan istiyoruz" ifadesini kullandı.